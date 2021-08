Queensy Menig ziet Partizan nu opeens wel zitten

ENSCHEDE - Het is nog geen maand geleden dat Queensy Menig na het oefenduel tegen Venezia stellig verklaarde ‘dat hij FC Twente niet ging inruilen voor de optie Partizan Belgrado’. De kans is groot dat de buitenspeler zijn laatste wedstrijd voor de Tukkers heeft gespeeld. Zijn waarschijnlijke nieuwe club? Partizan Belgrado.

Alle partijen hebben inmiddels bevestigd dat de gesprekken over een transfer gaande zijn. In Servië gaat de transfermarkt pas op 17 september dicht, maar over twee dagen moeten alle spelers bij de UEFA ingeschreven zijn voor de Europese toernooien. Vandaar dat er wel degelijk haast is bij de overgang. Volgens Servische media ligt er een 3-jarig contract voor Menig klaar.

Partizan geen optie

De omslag bij Menig is opvallend, omdat hij op 3 augustus nog heel duidelijk was. Een avontuur in Belgrado zag hij niet zitten. De Amsterdammer wilde FC Twente alleen verlaten ‘als er iets heel moois langs zou komen’. Partizan liet zich echter niet afschepen en meldde zich deze week weer in Enschede. Blijkbaar is voor Menig in een maand de optie Partizan wel opeens aantrekkelijk genoeg geworden.

FC Twente wil meewerken

FC Twente wil de buitenspeler wel verkopen, aangezien hij anders volgend jaar transfervrij de deur uit kan. De club wilde hem eerder deze zomer het liefst langer binden, maar Menig ging niet op het contractvoorstel van de Enschedeërs in. Daarnaast moet de club de selectie inkrimpen. Technisch directeur Jan Streuer gaf dinsdagmorgen al aan dat er geen vervanger voor Menig komt, omdat de club eerder al had ‘voorgesorteerd op zijn vertrek’. Virgil Misidjan, die overkwam van PEC Zwolle, staat op het punt zijn rentree te maken.

Goed seizoen, mindere start

Menig kwam twee jaar geleden voor niets voor naar FC Twente en was vorig seizoen goed voor acht goals en twee assists. De start in deze competitie was minder imponerend. Net als de rest van de ploeg worstelde de linkerspits met zijn vorm.