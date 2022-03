‘Quincy, je was international en dan doe je dit: hoe gek ben je dan?!’

Arno Arts doet boekje open over avonturen bij FC Twente: ‘Die trip naar China... Een nachtmer­rie’

GROESBEEK/ENSCHEDE - Arno Arts (52) lanceerde vorig jaar zijn autobiografie. De oud-speler van FC Twente maakte geen gebruik van een ghostwriter, had geen uitgeverij achter zich staan en ook geen legertje aan adviseurs dat hem hielp bij de promotie van Linkspoot. Toch is het boek, met een hoofdstuk over zijn ‘schitterende tijd’ in Enschede, goed verkocht en zelfs toe aan een tweede druk.

