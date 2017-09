Rake conclusie Holla: ‘Geen tijd meer voor’

ROTTERDAM – Dat FC Twente enorm onder vuur ligt, was zondag ook bij de spelers zichtbaar. “We kunnen nu wel zeggen dat sommige jongens zich nog moeten aanpassen, maar daar hebben we geen tijd voor”, concludeerde Danny Holla.

FC Twente ging zondag, op bezoek bij Sparta (1-0), opnieuw onderuit. De ploeg pakte dit seizoen nog geen punt en staat na vier duels onderaan. De sportieve situatie wordt met de week dreigender voor FC Twente, dat in Rotterdam opnieuw machteloos oogde.

Dat erkende ook Holla. “Voor ons zijn de punten nu belangrijk. Het hoeft niet met mooi spel, maar we moeten echt punten gaan pakken”, aldus de 29-jarige middenvelder. “We hebben ook niet veel gecreëerd. Daar hebben we moeilijk mee. We spelen wat opportunistisch, snel de lange bal. We hebben in de strijd om de tweede bal wel gevochten, maar daar hield het mee op.”

'Onzin'

Dat er geen vertrouwen meer is in trainer René Hake, ontkent Holla. “Die verhalen kloppen niet. Die hebben we ontkracht. Het is helemaal niet uit de spelersgroep gekomen. Onzin.”