Reconstructie | Ondanks interne tegenslagen gaf FC Twente het kampioenschap nooit op

Prominen­ten over kampioen­schap: ‘FC Twente hoort in de eredivisie’

22 april „Zo’n grote club, zo’n grote aanhang, natuurlijk hoort FC Twente thuis in de eredivisie”, zegt (inter)nationaal toparbiter Björn Kuipers. Als supermarkteigenaar viel het de Oldenzaler op hoe populair FC Twente ook in de eerste divisie was. „We hebben regelmatig acties rondom FC Twente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het weggeven van kaarten voor thuisduels. Daar was in de eredivisie altijd al veel vraag naar, maar in de eerste divisie ging het net zo snel.” Of FC Twente bij meerdere jaren in de eerste divisie nog steeds zo gewild was geweest? „Dat durf ik niet te zeggen. Maar een snelle terugkeer is altijd het beste.” Kuipers zal FC Twente overigens ook komend seizoen niet fluiten. „Ik zou het prima kunnen, voor mij is het club A tegen club B. Maar hier in Oldenzaal hebben we heel veel FC Twentesupporters die dat misschien wat moeilijker kunnen scheiden. Eventuele discussie wil ik gewoon voorkomen.”