Renate Jansen en Ashleigh Weerden in selectie Oranjevrouwen

Jansen is een vaste waarde in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman. Weerden maakte eerder dit jaar haar debuut in Oranje en was vorige maand tijdens de interlands tegen Slovenië en Rusland ook van de partij. Toen ontvingen ook FC Twente-speelsters Fenna Kalma en Lynn Wilms een uitnodiging, maar het duo ontbreekt deze keer in de selectie.