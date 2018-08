Renate Jansen jaar na EK-winst: 'Bewust bij FC Twente gebleven'

ENSCHEDE - Exact een jaar geleden won Renate Jansen met het Nederlands vrouwenvoetbalteam het EK 2017 in Nederland. Om precies te zijn in De Grolsch Veste in Enschede. Veel van de internationals maakten daarna stappen naar een andere club, maar Jansen bleef FC Twente trouw. ''Ik leer hier nog elke dag.''

Ze heeft thuis nog altijd de medaille liggen en een Oranjeshirt hangen, het zijn twee kostbare herinneringen van een onvergetelijk gewonnen toernooi. ''Het is nu alweer precies een jaar geleden, het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan'', beseft Jansen.

Geschiedenis

Vooraf had vrijwel niemand geld op Nederland durven zetten, toch flikte de ploeg van bondscoach Sabrina Wiegman het: in de finale in De Grolsch Veste in Enschede won Nederland met 4-2 van Denemarken. Jansen schreef met haar ploeg geschiedenis. ''Iedere wedstrijd was bijzonder, tegen Noorwegen al als eerste hoogtepunt. Dat we die wedstrijd wonnen was al een stunt, daarna was het mooi om te zien hoe we telkens bleven doorpakken.''

Volledig scherm Renate Jansen in het Oranjeshirt. © Carla Vos

WK

Of er nu meer wordt verwacht van de Oranje Leeuwinnen? ''Onbewust wel'', zegt Jansen. ''Maar als we straks het WK halen is dat pas de tweede keer in de historie, dus dan kun je niet zomaar verwachten dat we daar ook meteen hoge ogen gaan gooien. Net als bij de mannen zie je dat elk toernooi anders is. Een WK winnen is daarom ook zeker mogelijk in de toekomst, zeg nooit nooit. We zijn goed op weg met Oranje, we leren steeds meer. Maar het is niet zo dat we op het WK opeens bij de favorieten behoren.''

Volledig scherm Renate Jansen (13) met Siri Worm, tijdens het EK vorig jaar. © SCS/Soenar Chamid

FC Twente

Opvallend is dat Jansen nog altijd in Hengelo haar wedstrijden speelt. Internationals als Sherida Spitse (Vålerenga), Kika van Es en Ellen Jansen

(beiden Ajax) vertrokken onlangs naar een andere club, maar de buitenspeelster uit Noord-Holland tekende voor een jaar bij. ''Ik heb niet getwijfeld, ik heb bewust nog voor een jaar getekend'', zegt ze.

Volledig scherm Renate Jansen met trainer Tommy Stroot. © FC Twente Vrouwen

Buitenland

Jansen speelt al sinds 2015 voor Twente, daarvoor kwam ze uit voor ADO Den Haag. Ze kreeg het afgelopen jaar aanbiedingen van andere clubs uit Nederland en ook uit het buitenland. ''Maar op dit moment voel ik me prima bij Twente, dus dan ga je niet zomaar weg. Ik leer hier ook nog iedere dag, ik word elke dag sterker.''