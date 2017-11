Rene Hake: 'Ontslag was volkomen onlogisch'

Hij is net terug van een weekendje Slowakije. Op uitnodiging van eigenaar Tsjeu La Ling, bracht René Hake een bezoek aan AS Trencin. Even weg van alles, voor een kijkje in een andere wereld. Zijn contactpersoon bij Manchester City heeft hem al gebeld en geïnviteerd, en ook van de buren van Manchester United mag hij langskomen.

Collega's uit binnen- en buitenland hebben van zich laten horen, net als vrijwel alle spelers en stafleden van FC Twente. Tot op de dag van vandaag krijgt hij e-mails van supporters en sponsors. Bijna niemand snapt zijn ontslag, zegt Hake.

Ergste emotie

Het is precies twee weken na zijn laatste werkdag bij FC Twente. Hake is nog een beetje zoekende in het dagelijkse leven, maar het gaat goed met hem. Thuis in Erica, onder de rook van Emmen, kijkt Hake voor het eerst terug op zijn gedwongen vertrek bij de Enschedese club. "Bij de eerste wedstrijd na mijn vertrek tegen Roda zat ik nog gefrustreerd op de bank voor de tv, maar de ergste emotie is weg. Tegen Eindhoven ging het al beter en Excelsior heb ik tot aan de 1-2 gekeken. Toen zag ik aan de gezichten van de spelers: dit gaat niet meer goed komen en ben ik weggezapt."

Dankbaar

De steun van een groot deel van het publiek tijdens de wedstrijd ontroerde hem. De club FC Twente heeft bij hem ook nog steeds een streepje voor. "Het leven als hoofdtrainer bij Twente heeft me veel gebracht. Het heeft mijn leven verrijkt, en ik ben de club heel dankbaar dat ik me heb kunnen ontwikkelen."

Volledig scherm Spandoek voor de ontslagen trainer. © Pro Shots

Onlogisch

Dat die ontwikkeling abrupt is afgebroken, doet hem nog het meeste pijn. Het voelt alsof er hem iets is afgepakt. "Het was een overval zonder pistool", zegt hij over de mededeling die de club hem veertien dagen geleden deed. "Ik dacht: 'wat maak je me nou dan?' Op het moment zelf heb ik niet zoveel gezegd. Later op weg naar huis, ga je nadenken en komt de woede en het onbegrip. Ik begrijp ook nog steeds het moment niet, het is volkomen onlogisch. Had het dan 's avonds na de wedstrijd tegen Willem II gedaan. We waren maandag met z'n allen op de club, dinsdag ook, ik heb beide dagen gewerkt en er is geen enkel signaal van onvrede afgegeven. En in die dagen en maanden daarvoor ook niet. Ze wisten precies waar we mee bezig waren. Jan (Van Halst, red.) was er bij toen we met de staf hebben gezeten en hebben geconstateerd, dat we door alle fysieke achterstanden en het late binnenkomen van spelers, pas in deze periode de boel op orde zouden hebben. Daar was hij het ook volledig mee eens. Als je dan in oktober te horen krijgt, dat de ontwikkeling van het elftal achterblijft, dan denk je wel even 'wat gebeurt hier?' Of hij mij geofferd heeft voor zijn eigen positie? Dat weet ik niet. De samenwerking met Jan was in mijn beleving altijd goed."

Heeft technisch directeur Jan van Halst deze beslissing op eigen houtje genomen of onder druk van sponsors?

"Ik heb niet de indruk dat het alleen zijn keus is geweest."

Spelersbudget

Zijn vertrek is volgens hem mede een gevolg van een mislukte transferzomer, die achteraf een grote rol heeft gespeeld in alle problemen. Hake zegt dat hij er nooit een vinger achter heeft gekregen hoe bepaalde processen en lijntjes binnen de club allemaal zijn verlopen. "Een week voor de start van de voorbereiding hoorden we dat het spelersbudget naar beneden ging en dat er toch spelers verkocht moesten worden. Terwijl ons eerder was verteld dat daar geen sprake van zou zijn."

Hij schat in dat hij met pakweg tien potentiële nieuwe spelers heeft gesproken. "En acht zijn er niet gekomen, omdat het financieel opeens niet meer kon. Er zijn transfers afgeketst op bedragen tussen de 10.000 en 50.000 euro."

Zo ging Hake tijdens zijn vakantie naar Zweden en Mallorca om twee kandidaten te bekijken. "Ik zei nog van te voren: is het mogelijk, want anders heeft het geen zin dat ik ga." Hake raakte overtuigd van de kwaliteiten van de spelers. "Maar plots kon het toch niet meer."

Geen visie

Hake zegt het niet met zoveel woorden, maar hij heeft bij de club een visie gemist, houvast, strategie en een helder beleid. "Ik vind dat er te veel geld naar andere dingen buiten het voetbal gaat. In eerste instantie moet het voetbal altijd leidend zijn." Als voorbeeld noemt hij de verbouwing van de sponsorruimte. "In mijn ogen kun je dat geld beter eerst in je selectie stoppen. Zorg nou dat dat voor elkaar is, dan worden de prestaties beter, komen de sponsors wel, en het geld ook. Volgens mij is dat strategisch denken."

Wat vind je er van dat de technisch directeur ook commercieel directeur is?

"Ik heb meerdere keren aangegeven dat ik dat niet ideaal vind. Er is vaak kritiek geweest op Ted van Leeuwen (voormalig technisch manager, red.), maar ik heb heel goed met hem kunnen werken. Hij was er altijd en kon er ook altijd zijn."

Wat verwijt je jezelf?

"Eigenlijk niet eens zoveel. Natuurlijk, twee overwinningen in acht duels is niet goed. En ons spel in uitwedstrijden, was ook een bron van zorg. Daar waren we intern ook heel kritisch over. Maar de vraag is: kijk je alleen naar winnen/verliezen of heb je ook oog voor het proces dat daar onder zit? Sommige dingen los je niet in een paar dagen op. Neem nou bijvoorbeeld het spel van Fredrik Jensen. Die jongen kwam vorig seizoen in het elftal, deed het uitstekend, kwam na het seizoen bij de Finse nationale ploeg terecht, keerde daardoor vermoeid terug en kreeg vervolgens extra vakantie. Hij is 19. Is het dan gek dat hij het nu even moeilijk heeft? Dat is toch heel normaal?"