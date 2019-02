Reserves FC Twente spelen gelijk bij Heereenveen

FC Twente heeft nog een stuk of zeven zeges nodig

23 februari ENSCHEDE - Wat is dat toch met de wedstrijden tussen Eindhoven en FC Twente dit seizoen? Bij de eerste confrontatie in de herfst scoorde Eindhoven diep in de blessuretijd de luid bejubelde gelijkmaker en sloegen ze in het Enschedese kamp bijkans de kleedkamer kort en klein. Vrijdagavond was het andersom. Dit keer was het de beurt aan Twente om in de 94ste minuut genadeloos toe te slaan (1-0). Het gevolg: ongekende feesttaferelen bij Twente en diepe frustratie bij Eindhoven.