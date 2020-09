Reserves FC Twente verslaan reserves Jong Utrecht

De sneltrei­nen Oosterwol­de en Menig slopen Fortuna

12 september ENSCHEDE - Jayden Oosterwolde kreeg voor de wedstrijd de vraag van trainer Ron Jans of hij zenuwachtig was. Het antwoord van de debutant? ,,Nee.” Die onbevangenheid was zaterdagavond terug te zien bij de jeugdige linkervleugelverdediger.