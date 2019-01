Ricardinho vraagteken bij FC Twente

De beslissing of Ricardinho kan spelen, valt pas vrijdag. Trainer Marino Pusic wil nog niet zeggen hoe hij het gaat oplossen als de routinier niet kan spelen. Pusic zal in elk geval geen beroep op Michaël Maria. De linkspoot maakt ook nu weer geen deel uit van de selectie. De oefenmeester wil niet teveel kwijt over Maria, die al tijden niet meer in de plannen van de technische staf voorkomt. „We zijn niet tevreden over hem”, zegt Pusic, die Maria ook al in de jeugd bij Vitesse onder zijn hoede had.