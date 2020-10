Rini Plasmans was ook een soort van Onze Lieve Heer

Dat we een kerk en een bus zien is natuurlijk geen toeval. In één beeld komen de twee religies van het dorp aan de oppervlakte. Dat kun je in dat ene geval misschien overdreven vinden, maar zo voelt het voor de kerkgangers wel. Ik heb niets met aanstellerige aanbidding van Amsterdamse Godenzonen, maar ik was het roerend eens met programmaker Tim Hofman, die zich in een tv-discussie met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers afvroeg waarom de kerk belangrijker is dan een voetbalwedstrijd. Voor de fan is zijn club ook een religie, betoogde Hofman, en PSV-supporter en kerkganger Segers had daar opvallend weinig tegen in te brengen.