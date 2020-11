Robert de Pauw nieuwe trainer FC Twente Vrouwen

FC Twente komt met de schrik vrij bij ADO

7 november DEN HAAG - FC Twente kwam in Den Haag met de schrik vrij. De ploeg was lange tijd superieur, maar zag de zwakke thuisploeg in een krankzinnige slotfase nog terugkomen vanuit het niets. Dankzij twee treffers in de laatste minuten kwam het alsnog goed: 2-4.