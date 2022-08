Robin Pröpper is fit genoeg en gaat met FC Twente meer naar Belgrado

Jan Streuer wil best praten, maar niet over een verkoop van Zerrouki: ‘Wij hoeven ook niet te verkopen’

ENSCHEDE - Hij zei vrijdag dat de selectie mooi op tijd klaar was. Een paar uur later werd FC Twente-technisch directeur Jan Streuer gebeld door Feyenoord met de vraag of er valt te praten over de verkoop van Ramiz Zerrouki. Praten kan altijd, aldus Streuer. Maar Zerrouki van de hand doen? Dat ziet hij niet zitten.

