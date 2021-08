Robin Pröpper zet Veste in vuur en vlam en bezorgt FC Twente punt tegen Ajax

Het doelpunt van Ajax kwam in de 51e minuut eigenlijk totaal uit de lucht vallen. Een inzet van Daley Blind kwam via de hak van notabene Robin Pröpper en FC Twente-doelman Lars Unnerstall op de paal terecht, waarna Ajax-aanvaller Sébastien Haller in de rebound de bal in het doel tikte. Het was niet verdiend, het was niet mooi, maar het stond er wel: 0-1.

Daar leek het lange tijd bij te blijven, totdat Pröpper zijn eerdere moment meer dan goed maakte. Met een enorme knal van afstand bracht hij FC Twente in de 87e minuut alsnog de gelijkmaker. Ajax-doelman Maarten Stekelenburg was kansloos. De grote lach op het gezicht van de aanvoerder vertelde alles over een toch nog zeer geslaagde middag voor de Tukkers.

Kolkende Veste

Het was voor het eerst in lange tijd dat de Tukkers een officieel duel speelden voor zoveel eigen supporters. Zij bleven gaan, tot in de allerlaatste seconden. De tribunes dampten, het gigantische spandoek met de enorme clown vooraf maakte indruk en het gezang en de intensiteit hadden duidelijk invloed op de emoties van de spelers.

De irritaties liepen voor rust al hoog op, vooral bij Ajax en dat was weer een verdienste van FC Twente. Vorige week stond de ploeg uit Amsterdam voor de pauze al met 5-0 voor tegen NEC, maar in een kolkende Veste lukte het voor rust zelfs amper een kans te creëren. FC Twente begon fel en bleef fel tot de laatste snik.

Rommelig

Kansen waren er alleen amper in die rommelige eerste helft. Aan Twentse kant bleek Manfred Ugalde, de vervanger van de geblesseerde Ricky van Wolfswinkel, een handenbindertje. Hij was twee keer gevaarlijk. Lisandro Martinez zorgde net voor rust voor de eerste doelpoging van Ajax. De verdediger kopte naast uit een corner. Even later dwong Edson Alvarez - ook uit een corner - FC Twente-doelman Lars Unnerstall tot een redding.

Ontsnapt aan rood

Wat het meest bijbleef uit de eerste helft waren toch wel de oplopende emoties en irritaties. Het meest curieuze moment vond na ruim een half uur plaats zonder bal in de buurt. Alvarez ontsnapte aan rood nadat hij FC Twente-speler Michal Sadilek een tik op zijn achterhoofd gaf. Scheidsrechter Higler en ook de VAR lieten het moment tot ontsteltenis van onder anderen trainer Ron Jans onbestraft.

Ook in de tweede helft bleef FC Twente het Ajax moeilijk maken. De bezoekers kwamen amper in de buurt van het Twentse doel, maar andersom zorgde de thuisploeg ook amper voor gevaar. Tot de harde knal van Pröpper dan… Na de vervelende nederlaag vorige week tegen Fortuna Sittard was de vreugde bij de spelers en de supporters dit keer intens.

FC Twente - Ajax 1-1 (0-0)

Score: 52. Haller 0-1 , 87. Pröpper

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Troupée, Pröpper, Oosterwolde, Smal, (72. Hilgers) Sadílek, Vlap (65. Bosch), Ilic (65. Cleonise), Zerrouki, Ugalde (84. Rots), Menig

Opstelling Ajax: Stekelenburg, Mazraoui, Timber, Martínez, Blind, Gravenberch (65. Rensch), Klaassen (89. Danilo), Álvarez, Berghuis (65. Antony), Haller, Tadic

Scheidsrechter: Higler

Gele kaarten: Menig (FC Twente), Klaassen, Haller (Ajax)

Toeschouwers: 20.000