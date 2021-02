Roemeratoe en Oosterwolde terug op het trainingsveld bij FC Twente

Of Brama dat duel haalt is nog twijfelachtig. De aanvoerder is herstellende van een blessure aan de adductoren. Brama viel tegen FC Groningen tien minuten voor tijd in, maar speelde daarna geen minuut meer. Volgens Ron Jans is er daarna eigenlijk een nieuwe blessure ontstaan.

Zware straf

Wie er tegen Vitesse zeker niet bij is, is Luka Ilic, die zwaar is gestraft voor zijn vergrijp afgelopen zaterdag in het duel tegen PSV. Ilic kreeg het aan de stok met Marco van Ginkel. Hoewel hij Van Ginkel, die hem op de tenen was gaan staan, niet raakte met het hoofd werd zijn actie door de tuchtcommissie wel uitgelegd als een kopstoot. FC Twente is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van drie duels en één voorwaardelijk.