Roemeratoe laat interland met Oranje onder 20 schieten: ‘Hij moet aan zichzelf denken’

Bijna 27.000 kaarten weg en een vol uitvak: raakt FC Twente - Heracles uitver­kocht?

9 september ENSCHEDE - Heracles Almelo maakte maandag bekend dat het uitvak tijdens de Twentse derby tussen FC Twente en Heracles is uitverkocht. Duizend fans reizen de Almeloërs achterna richting Enschede. Maandagochtend opende Heracles de verkoop voor seizoenkaarthouders. Enkele uren later was er geen kaartje meer te krijgen.