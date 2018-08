Romantisch aanzoek voor Klamer, Ter Mors denkt aan gouden plak

socialsIn deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook volgen we de verrichtingen van oud-spelers van Heracles Almelo en FC Twente op de voet. In deze editie onder meer aandacht voor het huwelijksaanzoek aan triatlete Rachel Klamer en Hidde ter Avest die zichtbaar gelukkig is bij Udinese.

Ter Avest straalt

Hidde ter Avest was een van de vele spelers die FC Twente verliet afgelopen zomer. De verdediger uit Wierden genoot interesse uit Italië en tekende niet veel later bij Udinese. Bij de nummer veertien van het afgelopen seizoen lijkt Ter Avest zijn draai gevonden te hebben. Eerder deze maand maakte hij in de oefenwedstrijd tegen Hannover'96 zijn eerste speelminuten voor Udinese.

Een foto die is geplaatst door Hidde ter Avest (@hiddetavest) op 14 Aug 2018 om 4:59 PDT

Klich trefzeker

Wie al iets langer weg is bij FC Twente is Mateusz Klich. De Pool verliet Enschede vorig jaar zomer om de overstap te maken naar Leed United. Die club verhuurde hem aan FC Utrecht, maar dit seizoen lijkt Klich in Engeland te kunnen rekenen op een basisplaats na twee keer de openingstreffer te hebben gescoord. Afgelopen weekeinde deed hij dat tegen Derby County.

F*** yeah❗️🔥 #LeedsUnited #mot Een foto die is geplaatst door null (@cli5hy) op 11 Aug 2018 om 13:38 PDT

Hoogstaand aanzoek Klamer

Veel vrouwen dromen ervan. Een huwelijksaanzoek krijgen op misschien wel de mooiste plek ter wereld, de Grand Canyon. Voor Rachel Klamer werd die droom onlangs werkelijkheid toen haar liefde, de Zuid-Afrikaanse triatleet Richard Murray, voor haar op de knieën ging. Het stel bereidt zich in de Verenigde Staten voor op de World Triatlon Series die later deze maand in Montreal worden afgewerkt.

Ter Mors denkt aan goud