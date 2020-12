Ron Jans: ‘Die eerste 25 minuten waren zo goed..maar we breien te veel’

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Ron Jans hield dubbele gevoelens over aan het duel tegen AZ. ,,Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar niet over ons spel", aldus de oefenmeester.

Om meteen er aan toe te voegen, dat je alleen pas echt goed speelt, als je dat ook lardeert met treffers. ,,We blinken de laatste thuisduels niet meer uit in efficiency. Eigenlijk sinds het duel bij ADO is dat al minder", vindt Jans. ,,We moeten ook gewoon vaker schieten. We blijven maar breien en een-tweetjes maken in de zestien.”

Zo goed

Maar nog even terug naar die eerste helft. Jans: ,,Ik vond ons in de eerste helft zo goed, we hadden druk en joegen alles af. We hadden alleen op 1-0 moeten komen. Dat gebeurde niet, en dan weet je dat je met Boadu altijd moeten oppassen voor de counter. Het was alleen zonder dat we na die goal even te gehaast gingen spelen, waardoor we ook nog de 0-2 voor rust tegen kregen.”

Het kon nog

In de pauze probeerde Jans zijn ploeg nog weer op te peppen. ,,De ploeg is fit, we geloofden er nog in. Ik zei: AZ kan vermoeid raken. Het kan nog, en het kon ook nog, want Ilic had vlak voor tijd zomaar de gelijkmaker kunnen maken.”

Het tegenovergestelde gebeurde. ,,AZ had opeens een extra verdediger die de bal blokte", doelde Jans op de invloed van scheidsrechter Makkelie die de bal aanraakte, waardoor AZ de snelle tegenstoot kon opzetten. ,,Dat was jammer. Maar over de werklust en energie van de spelers kunnen we alleen maar tevreden zijn.”