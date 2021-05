Ron Jans heeft Queensy Menig weer in de armen gesloten

HENGELO - Queensy Menig keert donderdag tegen RKC terug in het elftal van FC Twente. De aanvaller was tegen Heracles gepasseerd door trainer Ron Jans. „Maar Queensy is bij ons een basisspeler”, aldus de oefenmeester.

Menig was tegen Heracles één van de vier spelers die zijn basisplaats verloor na de wanprestatie tegen Fortuna Sittard. Met een plek op de bank wilde Jans zijn linkerspits weer even wakker schudden, kietelen, prikkelen. „Ik vond hem de laatste tijd niet goed spelen en ook niet meer giftig genoeg”, aldus Jans. „Toen ik hem verteld had dat hij op de bank zou beginnen tegen Heracles bleef hij heel rustig, alsof hij het begreep. Op de training deed hij ook gewoon zijn ding, en was er niets van frustratie of irritatie zichtbaar. Daarom was ik ook heel benieuwd naar zijn reactie toen hij in het veld kwam.”

Wat Jans vervolgens zag, stemde hem tevreden. Bij zijn eerste actie forceerde Menig direct - de achteraf - veel besproken strafschop, die later teruggedraaid zou worden. „Hij heeft natuurlijk niet zo lang meegedaan, maar hij was gretig en zat vol energie”, aldus Jans.

Niks weggeven

Door de schorsing van Jesse Bosch zakt Luka Ilic een linie. Menig vormt samen met Thijs van Leeuwen en Danilo de aanval tegen RKC. Hoewel er nog een theoretische mogelijkheid is op een plek in de play-offs, zit het seizoen er normaal gesproken op voor FC Twente. „Maar we geven niks weg”, zegt Jans. „Zoals het onze eigen schuld is dat we waarschijnlijk de play-offs niet halen, zo moeten de clubs onderin ook hun eigen problemen oplossen. Wij hebben nu al tien duels op rij niet gewonnen. Wij snakken naar een zege.”

Zoon van Jans

Saillant detail: FC Twente sluit het seizoen zondag af tegen ADO Den Haag en bij die club is de zoon van Jans perschef. „Hij heeft me al gebeld haha…Maar mijn boodschap was duidelijk: wij willen het seizoen goed afsluiten. Die overwinning moet er in elk geval nog komen.”