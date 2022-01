Ron Jans over contractverlenging: ‘FC Twente is een prachtige club om te trainer van te zijn’

„Als je kijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en nu, dan hebben we flinke stappen kunnen maken”, zo laat Jans in de eerste reactie weten. „We wilden de club weer perspectief bieden en daarin zijn we tot dusver geslaagd. Dit seizoen hebben we meer ervaring in de selectie en zie je de groei van het team. Natuurlijk kan er nog genoeg beter, maar daar werken we ook aan. Voor dit seizoen liggen er nog mooie uitdagingen op ons te wachten. Er zit een heerlijke drive in de spelersgroep en het is mooi om te zien hoe de mix van ervaring en jong talent tot uiting komt. FC Twente is een prachtige club om trainer van te zijn.”