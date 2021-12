Ron Jans over eerste seizoenshelft FC Twente: ‘We leven niet boven onze stand, maar qua puntenaantal zitten we wel aan ons plafond’

Hij stapte in de nacht van woensdag op donderdag, na de terugkeer uit Utrecht, nog in de auto om naar zijn huis in Tynaarlo te gaan. Zijn ‘tweede woning’ in De Lutte ziet Ron Jans over ruim een week terug als de Enschedeërs zich gaan opmaken voor het tweede deel van het seizoen. In Drenthe kan de oefenmeester even afstand nemen van de hectiek van alledag. Even bijtanken en relaxen in een andere omgeving. „Ik zie het niet eens als vakantie, maar meer als een prettige onderbreking”, zegt de oefenmeester. De evaluatie met de andere stafleden is gemaakt. „Maar het nadenken over het spel en de spelers gaat eigenlijk altijd door.”