Ron Jans schat kansen op bekerwinst FC Twente tegen AZ op ‘fifty-fifty’

Vaclav Cerny keert terug in de selectie nadat hij vorige week positief werd getest. Ramiz Zerrouki ontbreekt vanwege de Afrika Cup. FC Twente rekent wel op het meespelen van Michal Sadilek. De club is tegen de straf van twee duels schorsing in beroep gegaan. Het woord is nu aan de beroepscommissie en het is nog onduidelijk wanneer die bij elkaar komt.

Trainer Ron Jans vindt niet dat de club een risico neemt, omdat de straf ook nog zwaarder kan uitpakken. „We hebben allemaal wat te winnen”, vindt Jans, die van oordeel is dat het rechtvaardigheidsgevoel in deze zaak in het geding is. „Hij maakt een overtreding en het is een gele kaart, maar twee duel schorsing en ook nog ééntje voorwaardelijk daarbij vinden wij veel te zwaar. We komen voor ons recht op. Je kunt niet afdwingen dat je gelijk krijgt, maar je kunt wel je recht gaan.”