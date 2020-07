Ron Jans stelt zijn assistenten bij FC Twente even voor

Andries Ulderink (50, jaar geboren in Zwolle, opgegroeid in Borculo en woonachtig in Aalten. Trainde onder meer De Graafschap, Go Ahead Eagles en was assistent van Jaap Stam bij Jong Ajax en Reading. Laatste club Ajax Cape Town.



Jans over Ulderink: ,,Een van belangrijkste aspecten van een assistent zijn betrouwbaarheid en loyaliteit. Samen willen werken en hard willen werken. Andries is een geweldige gozer en hij voldoet aan die criteria. Ik kende hem zelf niet zo heel goed, maar ik had wel heel goede verhalen over hem gehoord. Hij is iemand die een training kan geven, die verbaal goed is en veel structuur heeft. We hebben nu al in 2.5 week ontzettend veel plezier met elkaar gehad en dat is geweldig.”

Volledig scherm Andries Ulderink (links) als assistent van Jaap Stam bij het Engelse Reading. © Erik Pasman

Ivar van Dinteren (41 jaar, afkomstig uit Bussum. Is al sinds 2012 trainer en was onder meer werkzaam bij Almere City als trainer van de beloften en als assistent. Laatste club: FC St. Cincinnati in Amerika.



Jans over Van Dinteren: ,,Andries is een vijftiger, ik ben zelf al een zestiger, en Ivar is een veertiger. Dat is een mooie mix. Andries en ik zijn wat rustiger, Ivar is druk, hij is aanwezig en loopt tussen de spelers door. Hij staat wat dichter bij de spelers. Maar hij is tegelijkertijd ook eisend en heel dynamisch. Waar Andries en ik meer van de structuur zijn, mag hij er gewoon induiken. Ik heb met hem gewerkt en weet dat hij heel goed een training kan geven.”

Volledig scherm Ivar van Dinteren (rechts) als trainer van Jong Almere City. © BSR Agency

NB: Van Dinteren sluit woensdag aan, omdat hij na zijn vertrek uit de Verenigde Staten eerst nog twee weken in quarantaine moest.

De vierde trainer is fysiektrainer Nick Segers. Hij is de zoon van de oud-PSV doelman Hans Segers, die jarenlang actief was voor allerlei clubs in Engeland. De 32-jarige Segers was afgelopen seizoen actief bij het nationale team van Oman en werkte daarvoor drieënhalf seizoen als Performance Coach bij Jong PSV. Daarvoor was Segers in die functie werkzaam bijEindhoven en Fulham.