Ron Jans vindt dat kritiek op spel FC Twente is doorgeslagen: ‘We staan nog steeds zevende’

ENSCHEDE - Tegenwoordig is PEC Zwolle de rode lap voor Go Ahead Eagles, maar voor de oudgedienden in Deventer en omstreken is FC Twente de aartsrivaal. Go Ahead-FC Twente is nog steeds een mooi, speciaal affiche, al is de charme er wel af zonder publiek.

Bij de laatste ontmoeting in De Adelaarshorst - destijds in de eerste divisie - proefde je nog iets van de oude rivaliteit. Plagende sfeeracties en spreekkoren over en weer: je voelde aan alles dat Go Ahead en FC Twente een historie hebben met elkaar. Zondag zal de wandeling door de Vetkampstraat anders zijn. Misschien dat er bij de klassieke poort bij het stadion wat fans samenkomen, maar verder zal ook dit duel zich in stilte voltrekken.

Oud-FC Twente

Uiteraard zijn er de nodige dwarsverbanden tussen beide clubs. Zo werd de bewierookte trainer van Go Ahead Kees van Wonderen in 2010 als assistent van Steve McClaren kampioen. De technische baas van Go Ahead, Paul Bosvelt, heeft ook een verleden in Enschede. In de aanloop naar het duel van zondag kwam de media-afdeling van FC Twente deze week nog wat oude wedstrijdbeelden op de proppen, en daarin zie je Bosvelt namens FC Twente scoren tegen Go Ahead. Hij juichte er hard bij.

Kritiek op FC Twente

Van Wonderen en Bosvelt hebben hun zaakjes goed voor elkaar dit seizoen. Go Ahead heeft ook maar twee punten minder dan FC Twente, dat in deze competitie al verloor van de twee andere promovendi Cambuur en NEC.

Waar Go Ahead wordt bedolven onder alle denkbare lof, daalde afgelopen zondag na de wedstrijd tegen Feyenoor de kritiek op FC Twente in alle hevigheid neer. Leuk dat punt, maar het spel lokte tal van negatieve reacties uit. Zelfs vanuit de eigen achterban was er weinig waardering voor de manier waarop de ploeg had gespeeld. Trainer Ron Jans zegt zich verbaasd te hebben over die storm. Hij vindt dat de balans in de kritiek is doorgeslagen. „Het lijkt wel alsof we niks goed doen, maar we staan nog altijd zevende. Dan zal wel niet alles slecht zijn.”

Jans kan zondag in Deventer weer beschikken over Virgil Misidjan. Voor Luca Everink komt het duel te vroeg.