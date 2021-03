Ron Jans vindt kritiek terecht, maar predikt ook realisme: ‘Verwachtingen zijn wat doorgeschoten’

„De laatste weken hadden spelers als Ebuehi, Oosterwolde, Roemeratoe en Zerrouki vaak wat kleine pijntjes waardoor ze niet alles mee konden doen”, aldus Jans. „Daarom hebben we aan het begin van deze week even wat gas teruggenomen. De laatste dagen zag je het verschil. We staan er fysiek beter op.”

Samenstelling middenveld

Kik Pierie is hersteld van zijn ziekte en staat normaal gesproken in de basis. Of Jans wat gaat sleutelen aan zijn middenveld, nu Wout Brama en Luka Ilic weer beschikbaar zijn, wil hij nog niet zeggen. „Als je naar onze selectie kijkt, en je telt Casper Staring nog bij de middenvelders, dan is dat wel de linie waar we de meeste concurrentie hebben. Daar zouden we eventueel wat kunnen veranderen. Maar ik ben zelf ook speler geweest, en ik vond het niet fijn dat een trainer snel wisselde. Je moet jongens soms een paar wedstrijden achter elkaar laten spelen.”

Jonge spelers

Jans zegt dat laatste niet voor niets. „Ik hoor en lees ook dat we creativiteit op ons middenveld missen. Ik zei het zaterdag na de wedstrijd tegen Willem II al en zeg het nog een keer: we zijn ook wie we zijn. Ik wil het omdraaien: ik kijk liever naar de kwaliteiten die onze middenvelders wel hebben, en dan ben ik heel tevreden over de ontwikkeling die ze dit seizoen hebben gemaakt”, aldus Jans die volgend seizoen graag verder wil met Manchester City-huurling Luka Ilic. „Wij spelen nu met een middenveld van gemiddeld 20 jaar. Neem Jesse Bosch. Hij maakte tegen Willem II een uitstekende goal en met een beetje geluk had Danilo zijn voorzet erin gekopt. Dan was hij onze matchwinner geweest.”

Kritiek terecht

Jans erkent wel dat de laatste twee duels niet goed genoeg waren. „De aangedragen verbeterpunten en de kritiek op ons spel: het was terecht. Maar ondanks dat we de laatste tijd te weinig punten hebben gepakt, staan we nog altijd op een achtste plaats en doen we volop mee om een plek in de play-offs. In het begin van het seizoen speelden we hartstikke goed, het was fris en we zetten de ploegen die opbouwden meteen onder druk en scoorden prachtige goals. De verwachtingen zijn sindsdien wat doorgeschoten.”

Transfer Drommel

De oefenmeester heeft alle vertrouwen erin dat Joël Drommel zijn periode bij FC Twente goed afsluit, ondanks de nakende transfer naar PSV. „Ik heb het er deze week nog met Joël over gehad: dat zit wel goed. Geestelijk en fysiek zit Joël uitstekend in elkaar.”

Goed tegen de top

De schijnwerpers zullen zaterdag bij hoe dan ook op de doelman gericht zijn. Jans houdt zich voor het duel in Alkmaar - waar weer veel wind wordt verwacht - vast aan de voorgaande wedstrijden tegen de topteams. „Alleen het laatste uur van de uitwedstrijd tegen PSV hadden we niets in te brengen. Voor de rest hebben we in de wedstrijden tegen de topteams punten gepakt of hebben we goede wedstrijden gespeeld”, aldus Jans.