Ron Jans zag dat het FC Twente ontbrak aan lef en vertrouwen in Florence: ‘Maar we hebben ons goed hersteld’

Van een voetbalwedstrijd onthoud je vaak wat beter de tweede dan eerste helft, vertelde Jans na afloop van het duel in het Artemio Franchi. En dat is voor de trainer van FC Twente misschien maar beter ook, want wat zijn ploeg voor rust liet zien was niet heel erg goed. ,,We waren van slag door die vroege tegengoal”, erkent Jans. ,,Normaal zijn we goed aan de bal, maar dat was vandaag in de eerste helft niet zo. We kozen te snel de lange bal. Het ontbrak ons aan lef en vertrouwen.”

Mentaal dingetje

Na de rust kwam Twente een stuk beter voor de dag. Fiorentina haalde de druk iets van de ketel. FC Twente kreeg iets meer kleur op het gezicht. ,,We hebben ons goed hersteld na rust”, aldus Jans. Dat had misschien ook wel iets te maken met de fitheid van zijn ploeg. ,,Maar het is ook iets mentaals. Dat zeiden we ook tegen elkaar in de rust. We moeten dit met passie doen, agressie.” Met die passie en agressie zit het met Jans sowieso wel goed, want de trainer kreeg een gele kaart in de tweede helft. Waarvoor weet hij niet. ,,De vierde man vond dat het nodig was..”

Nog even terug naar de eerste 45 minuten. Jans zag dat zijn ploeg geïmponeerd was door de sfeer in het stadion. ,,In Belgrado speelden we een Europese wedstrijd, maar tegen Fiorentina was ook de entourage Europees”, vertelde Jans. ,,Maar dat is wat we willen met deze club.” En alles ligt nog open wat dat betreft. ,,We hebben zeker nog een kans om door te gaan”, besloot de trainer.