Roord: ‘De kracht van FC Twente Vrouwen is dat het een hecht en nuchter team is’

Sari van Veenendaal greep zondag met Arsenal het kampioenschap in Engeland. Twee dagen daarvoor volgde ze de titelrace in Nederland. ‘‘Ik heb elke vrijdagavond de wedstrijden gevolgd via Twitter en afgelopen vrijdag toen ze kampioen werden, heb ik bijna per minuut gerefresht”, zegt de keepster die van 2010 tot 2015 in Enschede keepte.

Jill Roord volgde de titelrace vanuit Duitsland. De speelster uit Oldenzaal (van 2013 tot 2017 eerste elftal speelster bij FC Twente Vrouwen) kwam zondag in actie met Bayern München, in de halve finale van de Champions League. Ze kwam met haar ploeg net tekort voor de finale. Barcelona was te sterk. Desondanks had Roord nog wat lovende woorden over voor haar oude club: ‘‘De kracht van FC Twente Vrouwen is dat het een heel hecht en nuchter team is. Dat is altijd al de kracht van FC Twente Vrouwen geweest, en dit jaar wederom.’’