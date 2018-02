Roord wint met Bayern München, Kusk mist penalty

Gelijkspel voor Gosens

Volle negentig minuten voor Roord

Kusk mist penalty

Kasper Kusk, wie kent hem nog? De Deense voetballer speelde in het seizoen 2014/2015 voor FC Twente. In Enschede wist hij echter niet te overtuigen. Kusk verruilde Twente na een jaar alweer voor FC Kopenhagen. Daar speelde hij tot eind januari. Kusk maakt het seizoen af bij zijn oude club Aalborg BK. Met die ploeg speelde de aanvaller afgelopen weekeinde gelijk tegen Brøndby IF (1-1). Het was de eerste thuiswedstrijd voor Kusk na zijn terugkeer in Aalborg. Kusk was niet trefzeker, maar had wel dé kans op de 1-0. De Deen miste na ruim een half uur een penalty. Kusk staat met Aalborg BK op de achtste plaats in de Deense competitie.