Ruim 400 FC Twente-fans naar Belgrado; bus uit Borne gaat niet

Bij vorige Europese trips kwam er een heuse volksverhuizing vanuit Twente op gang. Bij sommige uitwedstrijden waren er duizenden Tukkers on Tour. Dat is nu een stuk minder. Aanvankelijk was er vanuit Twente wel meer interesse, maar veel fans zijn geschrokken van de hoge vliegprijzen. Onder de 500 euro was het bijna niet mogelijk om naar Belgrado te reizen. De meeste supporters gokken erop dat de de club een ronde verder komt tegen een aantrekkelijkere opponent.

Wat ook nog een rol speelt is dat in eerste instantie na de loting niet bekend was of de reis naar Luxemburg of Servië zou gaan. Pas afgelopen donderdag is daar duidelijkheid in gekomen. Daarnaast zijn de wedstrijden zijn tegen Cukaricki ook nog omgedraaid door de UEFA. Meerdere supporters hadden al een ticket geboekt, maar zij haakten af toen de data werden veranderd.

1600 kilometer te ver

De geplande bustrip vanuit Borne gaat niet door. De geïnteresseerden vinden de afstand van 1600 kilometer toch te ver. Bijna alle supporters van FC Twente reizen met het vliegtuig naar de hoofdstad van Servië.

Het duel tegen Cukaricki wordt gespeeld in het stadion van Partizan Belgrado waar plek is voor dertigduizend toeschouwers. De verwachting is dat er donderdag niet meer dan een paar duizend mensen op het duel afkomen. Cukaricki geldt als een kleine club die in de competitie normaliter niet veel publiek trekt. Het duel is donderdag live te zien op RTL7. De aftrap in Belgrado is 20.00 uur.

Dinsdagmiddag wordt er al geloot voor de volgende ronde. Twee van de ploegen die FC Twente bij een overwinning tegen kan komen zijn FC Basel en Fiorentina uit Florence.