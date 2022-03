Ruime nederlaag voor FC Twente bij Fortuna Düsseldorf

Tal van afwezigen

Gebrek aan automatismen

Al na drie minuten stond Fortuna Düsseldorf op 1-0. Misidjan leidde de treffer in met onnodig balverlies, waarna Thomas Pledl die fout met een heerlijke schot meteen afstrafte. Die slordigheid van de linkerspits was typerend voor het duel . Het gebrek aan ritme en automatismen was pijnlijk zichtbaar, want bij elke tegenstoot van de thuisploeg lag het bij de Tukkers achterin helemaal open. Zowel op het middenveld als in de laatste linie ontbrak de juiste afstemming. Na dertig minuten was het al 3-0. Eerst werd oud-Heracles-aanvaller Kristoffer Peterson weinig in de weg gelegd (2-0) en een paar minuten later speelde Kik Pierie Jesse Bosch ongelukkig aan. Het gevolg: balverlies en een tegendoelpunt van Leonardo Koutris: 3-0. Hoewel FC Twente veelvuldig balbezit had creëerde het geen enkel gevaar.