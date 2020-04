Ruiz had in slotfase liever rode elastiekjes in zijn beugel gehad

FC Twente laat Nakamura bijtanken in Japan

9 april ENSCHEDE - FC Twente heeft Keito Nakamura terug naar Japan laten gaan. De aanvaller moest net als alle andere buitenlanders in eerste instantie in Nederland blijven vanwege de coronacrisis. De laatste dagen laten steeds meer clubs hun spelers onder strikte voorwaarden naar huis gaan, omdat er nauwelijks uitzicht is op hervatting van de normale trainingen.