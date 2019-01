Rutten wint eerste thuisduel met Anderlecht

FC Twente: ‘Plek een is mooi, maar het zegt nog niets’

9:07 ALMERE - Trainer Marino Pusic is blij met de koppositie, maar de stand op de ranglijst zegt hem in januari nog niet zoveel. ,,Wij moeten nu de voorwaarden scheppen voor de strijd later in het seizoen", zei de oefenmeester na de 3-1 zege bij Almere City. ,,Straks in de maand maart wordt er meer duidelijk.”