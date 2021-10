Sadilek met goed gevoel terug bij FC Twente

Sadilek had niet alleen een basisplaats, hij verzorgde in de 22ste minuut ook de assist bij de eerste treffer, gemaakt door spits Patrick Schick. Sadilek werd in de 88ste minuut vervangen. Tsjechië is met Wales verwikkeld in de strijd om het play-off-ticket. Koploper België is al nagenoeg geplaatst.

In goede vorm

Dat Sadilek in de basis stond zegt iets over zijn vorm. De linkspoot maakt sinds zijn overstap naar FC Twente een uitstekende indruk. Hoewel hij is gehaald is als middenvelder, stond hij in de voorbije periode in Enschede linksachter.

Dinsdag nog duels

De overige drie internationals van FC Twente komen dinsdag nog in actie. Van het drietal Ramiz Zerrouki, Dimitris Limnios en Dario Dumic lijkt alleen de eerste verzekerd te zijn van speeltijd. Zerrouki treft met Algerije Niger. Limnios gaat met Griekenland op bezoek bij Zweden, terwijl Dumic met Bosnië-Herzegovina op bezoek is in Oekraïne. In de vorige wedstrijd zat Dumic op de tribune.

Ook Limnios is op dit moment geen basisspeler bij de nationale ploeg. Voor zijn komst naar Enschede was hij de speler met de meeste speelminuten onder bondscoach John van ‘t Schip, maar in de laatste wedstrijden moest de buitenspeler het doen met een reserverol.