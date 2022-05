Sadilek terug bij FC Twente voor cruciale wedstrijd tegen FC Groningen

Voor FC Twente is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van groot belang. Als de ploeg van Ron Jans wint en AZ verspeelt punten bij FC Utrecht dan is de kwalificatie voor Europees voetbal een feit. Sadilek neemt bij de Enschedeërs zijn vertrouwde plek op het middenveld in. Ook Wout Brama is na lange tijd terug in de selectie. „Wout kan rond de wedstrijd en in de kleedkamer een belangrijke mentolrol vervullen”, aldus Jans, die niet van plan is om het elftal op veel posities te wijzigen ten opzichte van afgelopen zaterdag. „Het elftal gaat niet op de schop.” Virgil Misidjan is ook beschikbaar. De aanvaller is een goede vriend van de maandag plotseling overleden Jody Lukuki.