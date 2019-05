Sander Boschkertoernooi opnieuw een succes: ‘Stiekem verliefd op Tom Boere’

Het was de zestiende editie van het Boschkertoernooi. Het evenement werd georganiseerd op het trainingscomplex van FC Twente in Hengelo. Met de slogan ‘De Kök’n oet en rap ’n betje’, vierden de bewoners van De Twentse Zorgcentra het kampioensfeest van FC Twente nog eens dunnetjes over.

De bewoners van De Twentse Zorgcentra met een verstandelijke beperking werden verdeeld over acht teams. Bij elk team zat ook een voetballer van FC Twente. De spelers genoten volop van het jaarlijks terugkerende toernooi. Wout Brama was eveneens aanwezig, maar moest vanwege een blessure vanaf de kant toekijken. “De kampioenswedstrijd is mooi om te spelen, maar ook hier keek ik naar uit. Het is helaas niet anders", zegt de middenvelder.

Verliefd

Sander Boschker zelf was uiteraard ook van de partij. “Ik zie veel nieuwe gezichten. Er zijn kleinere en jongere voetballertjes in vergelijking met het verleden. Het is prachtig om al die vreugde om je heen te zien.” Ook FC Twente-supporter Chantal was aanwezig, maar het spelletje zelf leek ditmaal bijzaak te zijn. “Ik ben wel een beetje verliefd op Tom Boere. Hij heeft dan wel een vriendin, maar dat kan hij ook uitmaken.”

