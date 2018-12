Schakelprogramma

Om even kort een beeld te schetsen van de ontberingen van toen: Studio Sport zond op zondagavond drie samenvattingen uit, en als je als fan van Twente geluk had, zat daar een paar keer per jaar je cluppie bij. Internet bestond nog niet, Heracles speelde in de eerste divisie voor 800 mensen aan de Bornestraat en als je Wifi riep, dan kwamen er van die rare worstjes op tafel. Je helden zag je op maandag in de krant, of je vergaapte je aan je Panini-album.

Stress

Om toch nog een beetje op de hoogte te blijven was je bij uitwedstrijden volledig afhankelijk van Langs de Lijn. Op tv zie je tegenwoordig een verdediger ver van te voren de miskleun begaan, zodat je je al zuchtend bij de tegengoal hebt neergelegd voordat de bal in het doel ligt. Toen lag je 90 minuten vol stress onderin in de woonkamer, met een enorme koptelefoon op je oren. Terwijl de huisgenoten op tv naar de marmotten van Fred Oster keken, kon het zomaar gebeuren dat de kamer zich plots vulde met een schreeuw vol afschuw. Nergens lag de hemel zo dichtbij de hel (en andersom) als bij Langs de Lijn. Je had werkelijk geen idee hoe het ging met jouw helden ver van huis. Kerkrade, Kaalheide lag ergens in Siberië.

Henk Kok

Quote Twente won nooit in Groningen en dat was allemaal de schuld van Henk Kok Leon ten Voorde Uit die tijd stamt ook mijn enorme frustratie richting Henk Kok. Kok - later een bekende schaatsverslaggever - kom ik nu nog wel eens tegen bij wedstrijden van FC Groningen en de beste man heeft geen idee welke jeugdtrauma's hij mij heeft bezorgd. Dan hadden ze in Hilversum weer een fout muziekje opgezet dat na een minuut werd onderbroken door Henk Kok, die in het Oosterpark in mijn ogen altijd voor Groningen was. 'Het doelpunt FC Grooooningen (denk daar het knauwende accent bij) heeft jarenlang in mijn hoofd gezeten als een valse sentimentele uithaal van Marco Borsato. Twente won nooit in Groningen en dat was allemaal de schuld van Henk Kok. Ik schat dat ik vijf koptelefoons per seizoen kapot smeet.

Nostalgische reis