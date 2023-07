Schalke 04 - FC Twente kijk je hier live, met commentaar van Leon ten Voorde: ‘De kunst is om zo weinig mogelijk te zeggen’

Op het GFC-veld in Goor maakt hij vorige week zijn debuut als co-commentator, zaterdag zit hij in Gelsenkirchen naast Evert ten Napel voor de wedstrijd van FC Twente tegen Schalke 04. Leon ten Voorde, FC Twente-volger van Tubantia, draait er zijn hand niet voor om. „De kunst is om zo weinig mogelijk te zeggen.”

Is dit het begin van een nieuwe carrière?

„Daar ben ik nu te oud voor. Maar ooit was het wel mijn grote droom om commentator te worden. Zo ben ik destijds ook begonnen. Zat ik ergens op een dak verslag te doen van de wedstrijden van de plaatselijke voetbalclub in Haaksbergen. En als ik zelf op een pleintje ging voetballen, voorzag ik mijn eigen acties van commentaar. Theo Koomen was mijn grote idool. In de jaren dat hij verslag deed van de Tour de France, zat ik drie weken gekluisterd aan de radio. Ik ben hem overigens nog tegengekomen op de avond van zijn dood. Hij had verslag gedaan van de wedstrijd Twente-MVV. Ik zag hem na afloop nog op de parkeerplaats. Op de weg terug kreeg hij een ongeluk. Een dag later is hij overleden.”

Wat is precies je rol als co-commentator?

„Dat kun je van tevoren moeilijk zeggen. Vorige week bij Twente-Odense in Goor, mijn debuut, zat ik naast Onno Hansum. We hadden eigenlijk niks afgesproken. Ik heb natuurlijk informatie die zo’n hoofdcommentator niet heeft. Er waren veel nieuwe spelers, veel jeugdspelers ook waar ik iets over kon vertellen. Er is een hoop veranderd bij Twente, zoals ieder jaar. Maar je moet natuurlijk niet het bijdehandje uit gaan hangen. De technisch directeur van Twente heeft me gezegd: “De kunst van een co-commentator is om zo weinig mogelijk te zeggen.’ Daar probeer ik me maar aan te houden.”

Je zit dit keer naast Evert ten Napel. Maakt dat nog wat uit?

„Voor mij niet. We kennen elkaar al heel lang. Maar je zit nu natuurlijk wel in een andere rol. Ik blijf natuurlijk in eerste instantie een schrijvende journalist, maar er is in de loop van de tijd wel een heleboel bijgekomen. Ik ben er inmiddels ook wel aan gewend om voor een camera of microfoon wat te vertellen. Wel heb ik me voorgenomen om Twitter en andere sociale media uit te zetten. Ik wil niet tijdens de wedstrijd geconfronteerd worden met allerlei reacties op wat ik daar als commentator zit te doen.”

En dan de hamvraag: wordt de Schalke-Arena straks van Twente?

„De wedstrijd komt in ieder geval voor beide ploegen op een belangrijk moment. Schalke begint over een week in de Tweede Bundesliga en Twente speelt donderdag tegen Hammarby IF. Vele spelers hebben nog helemaal geen negentig minuten gespeeld. Dat zal nu dus echt wel moeten. Speciaal is de wedstrijd sowieso. De band tussen die twee clubs, dat is prachtig. De vorige keer kon Twente via een doelpunt van Michel Vlap. Het zou zo maar kunnen dat dat weer gebeurt.”