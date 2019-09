Scheidsrechter Higler over rode kaart voor Nakamura: ‘Typische benenbreker’

Zowel bij Fortuna als FC Twente vond men de rode kaart een zware straf. Scheidsrechter Dennis Higler bleef na afloop voor de camera’s bij FOX bij zijn beslissing. “Vanuit mijn positie lijkt het alsof hij keurig de bal speelt. De VAR geeft aan dat de situatie gecheckt wordt”, aldus Higler. “Met name vanuit de lage camerahoek zie je dat hij (Nakamura, red.) met zijn eerste been de bal niet speelt. Hij gaat over de bal heen, komt met hoge snelheid en zet noppen op het been. Met zijn tweede been neemt hij de bal pas mee.”