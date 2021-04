Scheidsrechtersbaas snapt ophef bij FC Twente en analisten niet na discutabele strafschop

Bij FC Twente waren ze zaterdag laaiend over het besluit van Van Boekel om Vitesse in de laatste seconde van de wedstrijd een strafschop te geven na een contactmoment tussen Jesse Bosch en Vitesse-verdediger Wittek. Uit beelden bleek dat Wittek eerst viel, en vervolgens in zijn val Bosch raakte. Van Egmond is het daar niet mee eens, zo zei hij zondagavond in het programma ‘Dit was het weekend’ van ESPN. „Ik vind het een domme actie van de verdediger”, doelt hij op de middenvelder Bosch. „De speler van FC Twente moet slimmer zijn. Hij brengt hem ten val. De VAR trekt zoiets niet in twijfel. Ik vond deze penalty te billijken.”