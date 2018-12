Schenk behoudt basisplaats bij FC Twente; Tom Boere op de bank

Student met PEC-sjaal en huisgenote pakken hun moment tijdens FC Twente - RKC

19 december ENSCHEDE - Een opvallend moment voor televisiekijkers dinsdagavond tijdens het bekerduel tussen FC Twente en RKC Waalwijk. In minuut negenenzestig besluit de regisseur van FOX Sports om de erbarmelijk slechte wedstrijd even te laten voor wat het is en over te schakelen naar het publiek. Daar pakken studenten Thomas Wegerif (20) en Sofie van den Berg (20) hun moment.