Schrijver Renate Verhoofstad woonde in Florence en is Fiorentina-fan: ‘Het is ondenkbaar dat je hier voor een andere club bent’

Ze ziet zichzelf nog gaan: op de fiets naar het Stadio Artemio Franchi. Van vrienden in haar nieuwe woonplaats Florence had ze de mooiste, lyrische verhalen gehoord over een bezoekje aan Fiorentina en dat wilde de Willem II-supporter weleens meemaken. „Voordat ik het in de gaten had, stond ik bij de ultra’s in het stavak en zong ik het clublied van Fiorentina mee.”