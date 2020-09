Selahi uit voorzorg tot maandag buiten de selectie van FC Twente

Sehali was afgelopen weekend met de nationale ploeg van Albanië onderweg. In die selectie werden twee spelers positief getest. ,,Lindon is negatief getest, en heeft ook nergens last van, maar de protocollen schrijven voor dat hij voorlopig afgezonderd moet blijven van de rest van de groep.”

Komende maandag keert Selahi terug in de selectie. ,,De clubs doen er alles aan om aan alle voorwaarden te voldoen, maar het probleem is dat je je spelers af moet staan aan de nationale teams", aldus Jans. ,,En dat gebeurt in oktober en november nog een keer. Het sneue is ook nog eens dat Lindon geen minuut heeft gespeeld. We kunnen ze als club niet tegenhouden, maar in dit soort gevallen in deze tijden zou dat misschien wel beter zijn.”