Selectie FC Twente/Heracles onder 21 jaar krijgt vorm

Al deze spelers zitten al jaren in de opleiding. Het opvallende is dat deze spelers voor deze verbintenis al een jeugdcontract hadden bij FC Twente. Hilgers, Van Leeuwen en Staring maakten in de vorige zomer een deel van de voorbereiding van het eerste elftal van de Enschededeërs mee. Rechtsback Everink was in januari nog op trainingskamp met FC Twente in Spanje.