Selectie Oranjevrouwen bekend: vier Twente-speelsters opgeroepen

FC Twente-speler Assaidi traint apart, Finnen Lam en Jensen terug op het veld

15:39 ENSCHEDE - Oussama Assaidi is nog niet fit, maar is wel terug op het trainingsveld. De aanvaller, die al een tijdje last heeft van zijn lies, trainde dinsdag apart van de groep. Hidde ter Avest kampt nog altijd met een liesblessure.