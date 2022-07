Sem Steijn scoort meteen bij zijn entree in De Grolsch Veste: ‘Hoop op meer van dit soort momenten’

Toen hij in de 62ste minuut in het veld kwam voor Mathias Kjølø werd Sem Steijn met het nodige gejuich van de tribunes ontvangen. Het voor hem mooiste moment van de wedstrijd moest toen echter nog komen. In de 83ste minuut kopte Manfred Ugalde een bal op de lat, waarna de bal terug het veld in kwam en over Steijn heen stuiterde. De 20-jarige middenvelder wist zich wel raad met de rebound, want hij twijfelde niet en werkte op acrobatische wijze met een omhaal de 2-1 tegen de touwen.