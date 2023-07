Semi-geblesseerde Pröpper werkt toe naar Europees duel tegen Hammarby

Hilgers zet z’n handteke­ning bij FC Twente: ‘Voor ons was het heel belangrijk om hem te behouden’

Terwijl zijn medespelers aan het golfen, paddelen of paintballen waren, had Mees Hilgers woensdagmiddag wat anders te doen tijdens de vrije middag. De 22-jarige verdediger zette op het trainingskamp in De Lutte de handtekening onder een 3-jarig contract bij FC Twente.