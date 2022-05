Sensationeel einde bezorgt FC Twente Europees voetbal

Onwaarschijnlijke taferelen woensdagavond in De Grolsch. Terwijl FC Twente al een minuut of tien klaar was, was het wachten op de laatste minuten bij FC Utrecht-AZ. De spelers liepen wat bedremmeld over het veld, op de tribunes wachten duizenden fans op een boodschap vanuit De Galgenwaard. Tussen hoop en vrees stonden ze daar, al die Tukkers. Maar opeens, toen niemand er meer in geloofde, begon de eerste speler te rennen, toen de tweede, gevolgd door de rest. Het stadion explodeerde. FC Utrecht had in de 94ste minuut de gelijkmaker gescoord, waardoor FC Twente voor het eerst sinds 2014 Europa in gaat. Kon een prachtig seizoen krankzinniger eindigen? Niet dus.