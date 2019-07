Sevilla is een goede, vruchtbare voedingsbodem voor FC Twente

trainingskamp Bericht uit De Lutte: bij FC Twente is veel anders

11 juli Om acht uur het bos in, om 11 uur een training van soms wel twee uur en aan het eind van de middag nog een sessie op het veld. Paul Verhaegh zou bijna denken dat hij opnieuw bij een Duitse club is terechtgekomen. Het dagritme van FC Twente op het trainingskamp in De Lutte is bijna on-Nederlands.