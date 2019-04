Sfeer proeven op De Toekomst: wat staat FC Twente vrijdagavond te wachten?

In 2003 werd de kampioens­wed­strijd omgedraaid

15 april ENSCHEDE - FC Twente wil dolgraag in De Arena spelen, maar Ajax heeft daar geen zin in. In 2003 was er ook een patstelling naar aanleiding van een kampioenswedstrijd in de eerste divisie. Destijds werd het duel zelfs omgedraaid en werd ADO Den Haag kampioen in eigen huis. En dat terwijl het op papier een uitduel speelde.