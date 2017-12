Sherida Spitse verlaat FC Twente Vrouwen voor 'tweede thuis'

De 27-jarige middenvelder en aanvoerster van FC Twente en het Nederlands vrouwenelftal keert na een jaar terug in de Toppserien, het hoogste niveau in Noorwegen. Spitse tekent een 2-jarig contract in Oslo en gaat samenwerken met dezelfde trainster als destijds bij LSK.

Tweede thuis

''Noorwegen is voor mij en mijn gezin als een tweede thuis'', zegt Spitse. ''Mijn verloofde heeft daar haar werk en de cultuur is ons niet vreemd. Het is heel fijn om hier verder te bouwen aan onze toekomst.''

Volledig scherm Spitse, tweede van links, scoorde hier op 5 november 2017 tegen VV Alkmaar (2-1), haar laatste goal voor FC Twente. © Ron Jonker

Transferbedrag

Spitse kent een verleden van twee periodes bij FC Twente. Van 2012 tot 2014 speelde ze er al, waarna ze in 2014, in de winterstop, naar het Noorse LSK vertrok. Destijds was dat de eerste transfer in het vrouwenvoetbal waarmee een transferbedrag gemoeid was.

Europees kampioen

In de winterstop van vorig seizoen keerde Spitse terug bij Twente. Ze pakte in dat seizoen geen prijs met de Tukkers, wel als aanvoerster van het Nederlands elftal. Met de nationale selectie werd ze in Enschede Europees kampioen.

Volledig scherm Mandy van den Berg en Sherida Spitse (onder v.l.n.r.) tillen de beker omhoog na het behalen van het Europees kampioenschap. © Pim Ras Fotografie

Clausule

Het vertrek van Spitse levert Twente uiteindelijk geen transfersom op. Spitse had vorig seizoen bij haar terugkeer naar Twente een clausule laten opnemen in het contract en mocht bij interesse van een buitenlandse club transfervrij vertrekken.

Afspraken

''We gunnen Sherida deze kans van harte, om weer in de Noorse competitie te kunnen spelen'', reageert trainer Tommy Stroot. ''We wisten ook dat ze kon vertrekken als een kans als deze zich zou voordoen. Hier hadden we gezamenlijk afspraken over gemaakt.''